إصابة مسنه بـذبحة صدرية' بعد اعتداء قوات الاحتلال عليها في السموع

أصيبت مسنه بـ 'ذبحة صدرية' اليوم الخميس، جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليها وعلى افراد اسرتها ببلدة السموع جنوب الخليل.

وأفاد شهود عيان ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السموع وداهمت منزل المواطن أحمد سليمان الدغامين في منطقة بيار القنان|، وفتشته وعاثت به خرابا، وتهجمت على زوجته المسنة حليمة مسلم الدغامين (68عاما) وعلى افراد اسرته بالشتم والتهديد بالضرب، ما استدعى نقلها بإسعاف الهلال الاحمر للمشفى الاهلي بمدينة الخليل لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر طبية ، ان المسنة الدغامين اصيبت بـ'ذبحة صدرية' جراء الضغط النفسي الذي تعرضت له، وان حالتها حتى اعداد هذا الخبر مستقرة.