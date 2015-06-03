الطائرات الاسرائيلية تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

شنت الطائرات الاسرائيلية سلسلة غارات على قطاع غزة فجر اليوم الخميس استهدفت خلالها مواقع للمقاومة الفلسطينية دون وقوع إصابات .

وقال مراسلنا نقلا عن شهود عيان أن الطائرات الحربية من نوع اف 16 اطلقت صاروخ واحد على الأقل باتجاه موقع الخيالة التايع لكتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس الواقع في منطقة المقوسي شمال غرب مدينة غزة .

كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بصاروخين موقع أبو جراد التابع لكتائب القسام وسط مدينة غزة مما أدى إلى دمار كبير في المكان دون وقوع إصابات .

وفي غارة ثالثة استهدفت الطائرات الاسرائيلية بصاروخين موقع للتدريب يتبع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في محررة حطين بصاروخين غرب مدينة خانيونس.

وأكد مراسلنا أن الطائرات لا زالت تحلق على مسافات منخفضة في مناطق مختلفة من قطاع غزة ويخشى من شن مزيد من الغارات الإسرائيلية .

يأتي القصف بعد ساعات من اطلاق ثلاثة صواريخ على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة يعتقد ان جماعات سلفية في غزة قامت باطلاقها في إطار المناكفة السياسية مع حركة حماس ،لاسيما بعد مقتل أحد عناصر السلفية أول أمس بعد ان رفض أن يسلم نفسه لعناصر الأمن أثناء محاولة إعتقاله .

وكان جيش الإحتلال أعلن مساء الأربعاء، سقوط ثلاثة صواريخ في مناطق مفتوحة بمجلس مستوطنات « شاعر هنيغيف » وقرب عسقلان دون تأكيد نهائي بسبب عدم العثور على بقايا الصواريخ.

فيما قال بيان للشرطة الإسرائيلية انه تم تشخيص انطلاق 3 صواريخ من القطاع واحد باتجاه عسقلان واثنان باتجاه شاعر هنيغيف، في حين لم يعرف بعد تفاصيل دقيقة عن أماكن سقوط الصواريخ حيث تواصل الشرطة بحثها عن بقاياها.

وعقب وزير الزراعة الإسرائيلي « اوري أرائيل » على سقوط الصواريخ قائلاً: « إنه يتوقع رداً قوياً ومتزناً ولا يشمل الكثبان الرملية هذه المرة ».على حد تعبيره.

فيما حمل زعيم المعارضة « بوجي هرتسوغ » حركة حماس مسئولية ما جرى، مشيراً إلى انه يدعم صمود سكان الجنوب، بينما عقب ليبرمان كعادته في الآونة الأخيرة مطالباً بإنهاء حكم حماس ومتهماً حكومة نتنياهو بالفشل.

ودعا رئيس مجلس مستوطنات أشكول الأسبق وعضو الكنيست الحالي عن حزب « هناك مستقبل » حاييم يلين إلى اشتراط اعمار القطاع بنزع سلاحه، مطالباً بالرد العنيف حتى لا يصحو الكيان على حرب كل صيف. كما قال.

وطالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية سكان المناطق القريبة من القطاع بالدخول للغرف الآمنة ساعة سماع الصفارات والانتظار 10 دقائق قبل خروجهم.

يتبع ..