مسؤولون اسرائيليون يدعون لرد قاسي الليلة على اطلاق الصواريخ

دعا الوزير الصهيوني « أوري أرييل » للرد على اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الاسرائيلية الليلة.

و قال ارئيل في تصريح له: « إن الرد على إطلاق الصواريخ من غزة هذه الليلة يجب أن يكون قاسيا ويعيد حالة الردع ».

و كانت وسائل الاعلام العبرية اكدت سقوط 3 صواريخ من قطاع غزة في مستوطنة اشكول بالنقب الغربي، دون الاشارة الى وقوع اصابات او اضرار.



بدوره حمل زعيم المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ حركة حماس المسؤولية عن إطلاق الصواريخ من القطاع.



و نقلت صحيفة معاريف العبرية عن هرتسوغ قوله: « أشد الليلة على يد جميع سكان الجنوب، ينبغي مهاجمة مصادر إطلاق الصواريخ وأعداء »إسرائيل« بكل قوة ».

و قال: « أحمّل حماس المسئولية بشكل كامل على كل حدث في قطاع غزة وأذكّر أنه لا يوجد أي زعيم إسرائيلي من الممكن أن يتردد في إستخدام القوة المطلوبة لحماية أمن مواطنينا »، كما قال.