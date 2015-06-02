مئات المفقودين إثر غرق سفينة ركاب في الصين

غرقت سفينة ركاب تحمل على متنها أكثر من 450 شخصا في نهر يانجتسى في الصين خلال عاصفة شديدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في وقت مبكر من اليوم.

وقالت وسائل إعلام حكومية اليوم الثلاثاء ( الثاني من يونيو/ حزيران 2015) أن سفينة ركاب تقل 458 شخصا غرقت في نهر يانغتسي بعدما تعرضت لعاصفة أمس الاثنين ولم يتم إنقاذ سوى 20 شخصا حتى الآن فيما قد تكون واحدة من أسوأ الكوارث في الصين منذ سنوات.