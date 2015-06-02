مئات المفقودين إثر غرق سفينة ركاب في الصين

غرقت سفينة ركاب تحمل على متنها أكثر من 450 شخصا في نهر يانجتسى في الصين خلال عاصفة شديدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في وقت مبكر من اليوم.
وقالت وسائل إعلام حكومية اليوم الثلاثاء ( الثاني من يونيو/ حزيران 2015) أن سفينة ركاب تقل 458 شخصا غرقت في نهر يانغتسي بعدما تعرضت لعاصفة أمس الاثنين ولم يتم إنقاذ سوى 20 شخصا حتى الآن فيما قد تكون واحدة من أسوأ الكوارث في الصين منذ سنوات.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة « شينخوا » بأن السفينة غرقت مساء الاثنين بالقرب من جيانلي في إقليم هوبي. وقالت شينخوا إن معظم الركاب على متن السفينة كانوا من كبار السن حيث تتراوح أعمارهم ما بين 50 إلى 80 عاما.
وتوجه رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج إلى موقع الحادث مع اثنين آخرين من كبار المسؤولين بالدولة. كما تم إرسال أكثر من ألف شرطي مسلح للمساعدة. ودعا الرئيس الصيني شي جينبينج إلى القيام بــ « جهود إنقاذ شاملة » واتخاذ تدابير سلامة أفضل، حسبما ذكرت شينخوا.
ويبدو أن السفينة غرقت بعد أن ضربها إعصار. وتعوق الرياح القوية والأمطار الغزيرة جهود الإنقاذ في المنطقة.
وكانت السفينة، واسمها « دونجفانجسوكوه » أو النجمة الشرقية، تبحر صوب مدينة تشونجتشينج جنوب غربي الصين قادمة من نانجينج، عاصمة إقليم جيانجسو بشرق الصين ، وفقا لما ذكرته « شينخوا » نقلا عن إدارة الملاحة في نهر يانجتسي. وتبعد المدينتان عن بعضهما نحو 1200 كيلو متر.
وكانت السفينة تحمل على متنها أكثر من 400 راكب - أشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى أنهم سائحين صينيين- علاوة على 47 شخصا يمثلون أفراد الطاقم فضلا عن عدد من بعض عمال وكالة سفر. وتبلغ سعة السفينة، التي بنيت في عام 1994، أكثر من 500 راكب.
وتجمع أقارب الركاب خارج مقر وكالة سفر شنغهاي شيهي اليوم الثلاثاء بحثا عن أجوبة، حسبما ذكر التلفزيون الصيني المركزي. وذكرت وكالة انباء « تشاينا نيوز سيرفس » ان عمق المياه في مكان الحادث يبلغ نحو 15 مترا. ويعد إقليم هوبى موطنا لسد الممرات الثلاثة الضخم على نهر يانجتسى.