رونالدو يتمنى فوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا

قبل أيام من النهائي الأوروبي المنتظر بين برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على الملعب الأوليمبي في العاصمة الألمانية برلين، قال البرازيلي رونالدو إنه يريد الفريق الكتالوني بطلا للمسابقة بالفوز في المباراة التي تقام يوم 6يونيو.

قال رونالدو في تصريحات صحيفة أثناء تواجده برفقة مواطنه نيمار:« أريد أن يحقق برشلونة البطولة هذا الموسم، لأن نيمار يريد ذلك، فهو يستحق الفوز بمثل هذا اللقب ».

وعلق نيمار على أهمية الفوز بدوري الأبطال لأي لاعب:« رونالدو لم يفز بلقب دوري الأبطال مما يظهر مدى صعوبة الوصول إلى هذا اللقب، نحن فعلنا كل شيء حتى نحقق اللقب ونحن قادرون على فعلها ».

كان برشلونة حقق الثنائية حتى الآن في الموسم، بالفوز ببطولة الدوري الإسباني ومسابقة الكأس، ويتبقى له اللقب الأخير إذا تخطى يوفنتوس في المباراة النهائية.