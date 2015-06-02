الكنيست يسقط اقتراح المشتركة لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو

أسقطت الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين، اقتراحا لنزع الثقة عن الحكومة تقدم به عن القائمة المشتركة النائب مسعود غنايم، وذلك بسبب تمييز الحكومة ضد الأقلية العربية في مجالي التعليم والسكن.

وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست خلال تقديمه اقتراح نزع الثقة عن الحكومة قال النائب غنايم: 'إن حل مشاكل السكن والأرض ومشاكل التربية والتعليم والتشغيل يبدأ أولا بتغيير في التصور المبدئي والسياسي لوضعية ومكانة العرب في الدولة. من الطبيعي أن يشعر العربي بالإقصاء والملاحقة من قبل الدولة فقد صودرت أرضه وموارده ولم يبق للعرب سوى 2,5% من الأرض. وما صودر من أرضه أقيمت عليه البلدات والمستوطنات والمجالس الإقليمية اليهودية المختلفة'.

وأضاف النائب غنايم: 'عندما تطالب البلدات العربية بتوسيع مناطق نفوذها وخرائطها الهيكلية يعتبر البعض ذلك تهويدًا وغزوًا، وكأن العربي ليس من حقه أن تكون لديه حاجات طبيعية ونمو طبيعي ويحتاج لأرض ومساحة وحيّز أكبر. لقد لمست ذلك خلال النقاش بين المجلس الإقليمي مسجاف وبلدية سخنين على توسيع منطقة نفوذ سخنين، حيث اعترض مجلس مسجاف على التوسعة واعتبروا ذلك تهديدا لهم، وفي إحدى الجلسات قال رئيس مجلس إقليمي مسجاف لرئيس بلدية سخنين: 'أنا انتخبت لأحافظ على الأرض وأنت انتخبت لتقدم الخدمات للناس'، هذه الرؤية الاستعلائية الإقصائية هي المشكلة'.