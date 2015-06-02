كوريا الجنوبية تعلن عن أول وفاتين بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عن أول حالتي وفاة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية « ميرس » الذي يسببها فيروس كورونا، وهما أول حالتين منذ تفش للمرض أثر على 25 شخصا في أسبوعين.

وقالت وزارة الصحة الكورية الجنوبية إن امرأة (58 عاما) توفيت أمس الاثنين بسبب فشل حاد في الجهاز التنفسي بعدما كانت على اتصال مع أول حالات المرض في البلاد. وتوفي أيضا رجل (71 عاما) كان موصولا بجهاز للتنفس الصناعي. وأعلنت الوزارة عن حالات إصابة مؤكدة جديدة اليوم الثلاثاء ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25.

وتبحث السلطات في كوريا الجنوبية فرض حظر على سفر نحو سبعمئة شخص تم عزلهم لاحتمال إصابتهم بالمرض، وذلك بعد أن كسر رجل عمره 44 عاما حجرا صحيا إجباريا الأسبوع الماضي وسافر إلى هونغ كونغ ومنها إلى الصين.

وأثبتت الاختبارات اللاحقة إصابة الرجل بالمرض لتكون أول حالة من نوعها في الصين، الأمر الذي قرع ناقوس الخطر ودفع مسؤولي الصحة لملاحقة تحركاته وفحصوا عشرات الأشخاص الذين خالطوه.

وتم الكشف عن الكثير من الإصابات في نفس المستشفى في الوقت الذي ظهرت فيه الحالة الأولى منذ ما يقرب من أسبوعين، والتي كانت لرجل عمره 68 عاما كان قد عاد إلى كوريا الجنوبية قادما من البحرين مرورا بقطر في 20 مايو/أيار.

وسجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من ألف حالة إصابة بالفيروس مؤكدة مخبريا في جميع أنحاء العالم حتى الآن، فيما تسبب المرض في وفاة أكثر من أربعمئة شخص.