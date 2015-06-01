كيف يمكن أن نكون أكثر إنتاجاً في أعمالنا ؟

أصبحنا نعيش الآن في عالم مزدحم حيث ملايين الأشياء تحدث في وقت واحد، ولذلك فإن القيام بعدة مهام في آن واحد بالنسبة للكثيرين منا، هو الوسيلة المثلى لمواكبة الأحداث، والشعور بأننا غير مهملين أو منسيين، فمن التحقق من البريد الإلكتروني أثناء الغداء مع الأصدقاء، إلى تحديث الحالة الشخصية خلال اجتماع للموظفين، الكثير منا يحاولون إنجاز الكثير من الأعمال في ذات الوقت، ولكن هنا تكمن المشكلة، فتبعاً للإحصائيات هناك 2% منا فقط يستطيعون القيام بالعديد من المهام في وقت واحد وبشكل فعال، وهذا يعني أن الـ98% الباقين يضيعون وقتهم ويخفضون أداءهم بحجة “زيادة الإنتاجية”.

إذاً ما الذي يجب القيام به؟ يبدو أن الوقت قد حان لإطفاء الهاتف الذكي، ورفع رأسك للاستماع إلى تلك النكتة المضحكة التي يرويها صديقك، أو ذلك السؤال الذي يطرحه رئيسك في الاجتماع، فزيادة الإنتاجية أمر متاح لنا جميعاً، وقد تتفاجأ إذا ما علمت أن أفضل الانتاج كفاءة هو الذي يأتي عندما نقوم بالتركيز عليه وحده فقط، دون أن نعدد مهامنا.

كما أشرنا سابقاً، تعدد المهام يعني القيام بأكثر من شيء واحد في الوقت ذاته، ولكن في عصر تسيطر عليه الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، يصبح من السهل أن نمارس تعدد المهام حتى دون أن ندرك ذلك، فبعد كل شيء، معظمنا يتحقق من الفيسبوك خلال حصص الكيمياء أو أثناء المكالمة الجماعية الطويلة (مرة واحدة على الأقل).

إن ممارسة تعدد المهام باستخدام الهاتف الذكي (أو الآي باد، أو الجهاز اللوحي، وما إلى ذلك) أصبح منتشراً جداً في هذه الأيام لدرجة أن إحدى الدراسات أطلقت عليها اسم “وباء الإلهاء”، وعلى عكس الفكر الشعبي، فإن الإدمان على استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة قد يضعف في الواقع من القدرة على ممارسة تعدد المهام، ويؤدي إلى المعاناة من الحمل المعرفي الزائد.

يبدو أن أدمغتنا ليست جيدة جداً في فعل أكثر من شيء واحد في وقت واحد، حيث وجدت إحدى الدراسات أن الدماغ قد يصاب بالإرهاق عند مواجهة المهام المتعددة، فقد وجد الباحثون أنه عندما نحاول أن نقوم بأداء أكثر من مهمة في وقت واحد، فإن الدماغ يترك المعلومات التي يتلقاها على السطح وينقل اهتمامه بسرعة من شيء إلى آخر، بدلاً من معالجة جميع البنود في وقت واحد، وبذلك بدلاً من أن يصبح المرء أكثر إنتاجية عندما يقوم بأداء أكثر من مهمة دفعة واحدة، فإن هذه الدراسة تشير إلى أننا نصبح أكثر تشتتاً، وبالتالي أقل قدرة على التعامل مع تحديات ارتفاع عبء العمل.

في حين أن معظمنا يتعرض يومياً لممارسة تعدد المهام، فإن البحوث تشير إلى أن الأشخاص الذين يكون لديهم صعوبة في التركيز على مهمة واحدة، يكونون أكثر عرضة للقيام بأداء أكثر من مهمة في وقت واحد، ولكن ما يزال هناك أمل بالنسبة لنا، فبمجرد أن تقتنع بأن تعدد المهام لا يحسن من أدائنا، اتبع هذه النصائح للتركيز على شيء واحد في وقت واحد دون التضحية بالإنتاجية.