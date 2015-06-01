نادي الأسير: تراجع الوضع الصحي للأسير أبو عمشة

ذكر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن الأسير خالد صابر أبو عمشة (52 عاماً)، من بيت حانون في قطاع غزة، يعاني من تراجع في حالته الصحية نتيجة لما يواجهه من مماطلة في المتابعة الصحية والعلاج.

ولفت محامي النادي، إثر زيارته للأسير في سجن 'نفحة'، أنه يعاني من عدّة أمراض أبرزها ضعف في عضلة القلب وضيق في التنفس والتهابات مزمنة في المفاصل وضعف في النظر إضافة إلى الديسك ومشاكل في الأسنان، مشيراً إلى أن عيادة السجن تزوده بالمسكنات ومميع الدم دون غيرها من العلاجات.

جدير بالذكر أن الأسير أبو عمشة محكوم بالسجن لستة مؤبدات و(60 عاماً)، وهو معتقل منذ عام 2006.