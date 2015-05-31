صور | السيتي يخصص 118 مليون استرليني لصفقتين من العيار الثقيل

يواصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مساعيه الجادة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة السيتي خصصت 118 مليون جنيه إسترليني لضم الثنائي بول بوجبا لاعب وسط فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط فولفسبورج الذي احتفل أمس بالتتويج بلقب كأس ألمانيا بالفوز على بوروسيا دورتموند 3-1.

ولفتت إلى أن النادي الإنجليزي سيواجه صعوبة كبيرة في إتمام صفقة دي بروين بعدما نال عرضاً لتمديد تعاقده ورفع راتبه، مما سيعني أنه سيضطر لدفع مبلغ أكبر لإقناع النادي الألماني ببيعه هذا الصيف.

من جانبها ذكرت صحيفة « ديلي ستار » الإنجليزية أن نادي يوفنتوس اشترط الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع بول بوجبا لأي نادٍ يريد ضمه عقب نهاية الموسم الجاري.







