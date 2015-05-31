أسعار المحروقات لشهر حزيران ... سعر أسطوانة الغاز 55 شيقل

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية اليوم الاحد، أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر حزيران في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1/6/2015 هي على النحو التالي:

الصنف السعر/ شيكل

سولار 5.66

بنزين 95 6.41

بنزين 98 7.03

الكاز 5.66

الغاز

1- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم ، للمستهلك 55 شيكل في محل الموزع.



2- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم ، للمستهلك 23 شيكل في محل الموزع .



3- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط .



4- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 220 شيكل.



5ـ سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.36 شيكل .



ودعت الوزارة في بيان صحفي، جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.