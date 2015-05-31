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أسعار المحروقات لشهر حزيران ... سعر أسطوانة الغاز 55 شيقل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:24 - 31 مايو 2015
بنزين بنزين
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 أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية اليوم الاحد، أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر حزيران في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1/6/2015 هي على النحو التالي:

الصنف                 السعر/ شيكل
سولار                        5.66
بنزين 95                   6.41
بنزين 98                   7.03
الكاز                         5.66

الغاز
1- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم ، للمستهلك  55 شيكل في محل الموزع.


2- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم ، للمستهلك  23 شيكل في محل الموزع .


3- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط .


4- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 220  شيكل.


5ـ سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.36 شيكل .


ودعت الوزارة في بيان صحفي، جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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