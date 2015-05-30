فيديو | سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا

حقق فريق باريس سان جيرمان « ثلاثية محلية ذهبية » لأول مرة في تاريخه، بفوزه بكأس فرنسا لكرة القدم ، بعد تغلبه على أوكسير بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما السبت 30 مايو/أيار.

ويدين الأمراء بالفضل في انتصارهم لمهاجمهم الأوروغوياني إدينسون كافاني الذي أحرز الهدف الذهبي لهم في الدقيقة الـ 64 من عمر المباراة التي جرت في ملعب « Stade de France »، بالعاصمة باريس.

وتوج سان جيرمان بكأس فرنسا للمرة التاسعة في تاريخه، وحقق تحت قيادة مدربه لوران بلان الثلاثية المحلية ، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز بلقب الدوري الفرنسي وكأس الدوري.