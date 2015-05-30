قائد القسام في الضفة : ادعوا حماس لعدم التسرع بصفقة تبادل الأسرى

قال قائد كتائب عز الدين القسام في الضفة الغربية الأسير عبد الله البرغوثي، في رسالة وجهها إلى قادة حركة حماس: « اعلموا أننا صابرون ثابتون على العهد والوعد كما عهدتمونا. لا يأخذنكم رأفة بالعدو ».



وأضاف البرغوثي الملقب بأمير الظل، السبت، في اتصال مع برنامج عن الأسرى عبر إذاعة الرأي من غزة: « إن فكّ الاحتلال أسرنا الآن أو بعد ألف عام، لن نغير ولن نبدل، نحن ثابتون ».



وبيّن أن غزة، « رفعت رؤوسنا ورؤوس العرب والمسلمين، ورفعت جماعة الإخوان وحركة حماس وكتائب القسام فوق عنان السماء ».



وعبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم في تاريخ القضية الفلسطينية، ودخل في شهر مارس 2015، عامه الـ 13 على التوالي في معتقلات الاحتلال الصهيوني« .



وكان الاحتلال اعتقل البرغوثي من أمام مستشفى رام الله الحكومي أثناء مرافقته لابنته لعلاجها بتاريخ 5 آذار 2003، وأخضعه لتحقيق وتعذيب قاسٍ لمدة 6 أشهر.



ووجّه الاحتلال للبرغوثي تهمة الانتماء لـ »كتائب القسام« الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية »حماس« ، والمسؤولية عن العديد من عمليات المقاومة التي استهدفت جنوداً ومستوطنين.



وأصدرت سلطات الاحتلال حكماً بحق البرغوثي بالسجن المؤبد 67 مرة، ورفض الاحتلال الإفراج عنه في صفقة التبادل »وفاء الأحرار" التي تمت مع المقاومة أواخر العام 2011، كما أخضعه للعزل الانفرادي منذ اعتقاله حتى نيسان (أبريل) عام 2012.



يذكر أن المعتقل عبد البرغوثي يحمل الجنسية الأردنية، وهو من قرية بيت ريما، قضاء مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.