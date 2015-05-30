في جريمة بشعة بجدة.. عشريني يقتل أُمَّه ثم يذهب لأداء العمرة!

ارتكب مواطن عشريني في جدة جريمة بشعة، عندما أقدم على قتل والدته الخمسينية بحي البلد قبل فجر اليوم، ثم أغلق عليها الباب وهي مضرجة في دمائها، وأحرم، وتوجه لأداء العمرة في مكة المكرمة، دون إحساس من ضمير أو خوف من الله.

‏‫وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تلقت بلاغاً عن قيام شاب بالاعتداء على والدته بطعنها بآلة حادة، وفور تلقي البلاغ انتقل المختصون من مركز شرطة البلد والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى موقع الحادثة، وبعد المعاينة الأولية لمسرح الجريمة اتضح أن الأُمّ فارقت الحياة.

وأكد المقدم « القرشي » أنه بالبحث والتحري من قِبل مركز شرطة البلد تم بالتنسيق مع شعبة التحريات والبحث الجنائي بالقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، وبمتابعة من مدير شرطة محافظة جدة اللواء مسعود بن فيصل العدواني، ضبط المتهم، وهو مواطن سعودي الجنسية، يبلغ من العمر (27 عاماً)، وتم التحفظ عليه لإكمال اللازم تمهيداً لإحالته للجهات المختصة.

وعلمت « سبق » من مصادرها أن الجاني مدمن مخدِّرات، وأنه نفَّذ جريمته عند الساعة الثانية من فجر أمس، ثم أحرم. وعلى الفور نسق « البحث والتحري » بجدة مع نظيره في القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام ، وتم القبض على الجاني أثناء الطواف حول الكعبة، وتسلمه « البحث والتحري » بجدة مساء أمس، ويُجري التحقيق معه.

من جانبه صرح الناطق الإعلامي بالقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، الرائد سامح السلمي، بأنه في يوم الجمعة 11 شعبان 1436 تلقت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بلاغاً عن قيام شاب بالاعتداء على والدته بطعنها بآلة حادة في محافظة جدة، ثم لاذ بالفرار.

وأضاف السلمي أنه فور تلقي البلاغ، وبتوجيه من مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء الدكتور سعود بن عبد الله الخليوي، قام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد محمد بن وصل الأحمدي بتشكيل فريق عمل لتكثيف البحث في جميع أرجاء المسجد الحرام، وتوزيع العناصر السرية للبحث عن المذكور حسب الأوصاف الواردة في البلاغ، وخلال أقل من ساعة من تلقي البلاغ تم بفضل الله القبض على المذكور في صحن المطاف مرتدياً ملابس الإحرام، وتم التحفظ عليه، وإحالته لجهة الاختصاص.