الأسير صدام عوض يخوض إضراباً تضامنياً منذ أسبوع مع خضر عدنان

قالت عائلة الشيخ خضر عدنان إنّ الأسير صدام عوض (25 عاماً) من بلدة بيت أمر في الخليل بالضفة المحتلة، قد دخل يومه السابع من الإضراب المفتوح عن الطعام تضامناً مع الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 26 يوماً على التوالي رفضاً للاعتقال الإداري.

وقالت العائلة إنّ مصلحة السجون قد قامت بنقل الأسير عوض فور إعلانه الإضراب يوم 24-5-2015 إلى عزل سجن هداريم منعاً من اتساع دائرة التضامن مع ابنهم الشيخ عدنان.

وكان الأسير عوض قد اعتقل سابقاً مدة سنتين ونصف بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي تعرض خلالها لتحقيق عنيف مما أدى لإصابته بالتهابٍ في إحدى رجليه مما اضطره للقيام بعملية جراحية في رجله فور الإفراج عنه. وقد أعاد الاحتلال اعتقاله للمرة الثانية في 3-11-2014 بعد فترة وجيزة من إجراء العملية.

وقد أضرب الأسير عوض عن الطعام سابقاً لمدة 39 يوماً تضامناً مع الأسرى الإداريين في منتصف العام 2014.

يذكر أن الأسير عوض هو طالب جامعي في كلية الشريعة بجامعة الخليل ويحفظ القرآن الكريم كاملاً والتحق مؤخراً بجامعة القدس – أبو ديس ليبدأ دراسة العلوم السياسية من داخل سجن هداريم.

هذا ويستمر الأسير محمد الأقرع من مدينة قلقيلية في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، فيما يضرب الأسير حمد الرشدان والمحكوم ٢٢ سنة مطالباً بالسماح لأهله بزيارته، ويستمر الأسير حمزة أبو صواوين من غزة بالإضراب احتجاجاً على استمرار عزله في زنازين العزل الانفرادي.