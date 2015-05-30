اعتقال شاب من الخليل واستدعاء ومداهمة منزل شمال بيت لحم

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا من مخيم العزة شمال بيت لحم بالضفة المحتلة، بلاغا لمراجعة مخابراتها .

وأفاد مصدر أمني، أن قوات الاحتلال سلمت الشاب أكرم رزق البربري، بلاغا لمراجعة المخابرات الاسرائيلية في مجمع مستوطنة « غوش عتصيون » جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشته .

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد ابراهيم الزرو (19 عاما)، بعد أن داهمت بلدة بيت كاحل.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال، عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدة الظاهرية، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل الخليل الشمالي « جورة بحلص »، ومداخل بلدتي حلحول، وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.

كما رشق مستوطنون ليلة أمس، مركبات المواطنين بالحجارة، جنوب مدينة الخليل.