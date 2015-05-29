غواصات حيفا في دائرة الاستهداف وحمايات وحواجز

أقام سلاح البحرية الإسرائيلي مؤخرا حاجزا عند مدخل ميناء الغواصات في ميناء حيفا بهدف منع احتمال دخول زوارق سريعة مفخخة لتنفيذ عملية تفجيرية في المكان.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الجمعة، إن إقامة هذا الحاجز هو جزء من المنظومة الدفاعية التي تم وضعها في هذا المكان بهدف حماية أسطول الغواصات الإسرائيلي الذي أخذ يكبر مؤخرا.

ويذكر أن سلاح البحرية الإسرائيلي حصل في السنوات الأخيرة على أربع غواصات جديدة من صنع ألماني، وتحدثت تقارير عن أنها غواصات نووية، وسيحصل في السنوات القريبة المقبلة على غواصتين أخريين، وذلك إضافة إلى الغواصات القديمة التي يستخدمها السلاح.

ووفقا للصحيفة فإن هذا الحاجز متطور جدا، وبمقدوره إيقاف زوارق مفخخة سريعة وإبطاء سفن كبيرة لدى محاولتها الدخول إلى الميناء، وتم تطوير الحاجز في الولايات المتحدة بتمويل الأسطول الأميركي، وسلاح البحرية الإسرائيلي هو أول زبون لهذا الحاجز.

ويتم تشغيل الحاجز بواسطة أجهزة تحكم عن بعد، وتبلغ تكلفته بضعة ملايين الدولارات.

وقال رئيس أركان سلاح البحرية السابق، نوعام فايغ، إن “التكلفة تتقزم قياسا بالأضرار التي يحمي منها”.