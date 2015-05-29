ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

ملثمون يقتلون مواطن في القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 11:04 - 29 مايو 2015
مشاركة

لقي المواطن وليد يوسف حمدان الرفاعي مصرعه فجر اليوم الجمعة وأصيب آخر بجروح طفيفة في شجار عائلي في قرية عناتا بالقدس المحتلة، على خلفية « هدم بيوت أثرية ».

وأفادت مصادر من عائلة الرفاعي لوسائل إعلام محلية، أن مجموعة من الشبان قاموا بهدم بعض المنازل الأثرية في قرية عناتا والتي تقع بالقرب من المسجد، وخلال حضور السكان إلى المنطقة تمكنوا من إيقاف الهدم واحتجاز الجرافة وسائقها، وبعد تدخل الوجهاء تم الإفراج عنهما.

وأضافت العائلة أنهم فوجئوا بقيام مسلحين مقنعين بإغلاق الطرق في عناتا وإطلاق النار باتجاههم بصورة عشوائية، أدت إلى إصابة المواطن وليد وآخر، وأعلن عن وفاة الأول بعد وصوله مستشفى هداسا.

متعلقات