ملثمون يقتلون مواطن في القدس المحتلة

لقي المواطن وليد يوسف حمدان الرفاعي مصرعه فجر اليوم الجمعة وأصيب آخر بجروح طفيفة في شجار عائلي في قرية عناتا بالقدس المحتلة، على خلفية « هدم بيوت أثرية ».

وأفادت مصادر من عائلة الرفاعي لوسائل إعلام محلية، أن مجموعة من الشبان قاموا بهدم بعض المنازل الأثرية في قرية عناتا والتي تقع بالقرب من المسجد، وخلال حضور السكان إلى المنطقة تمكنوا من إيقاف الهدم واحتجاز الجرافة وسائقها، وبعد تدخل الوجهاء تم الإفراج عنهما.

وأضافت العائلة أنهم فوجئوا بقيام مسلحين مقنعين بإغلاق الطرق في عناتا وإطلاق النار باتجاههم بصورة عشوائية، أدت إلى إصابة المواطن وليد وآخر، وأعلن عن وفاة الأول بعد وصوله مستشفى هداسا.