قانون إسرائيلي لتشديد العقوبات على ملقي الحجارة

قررت ما تسمى بوزيرة القضاء الإسرائيلي إيليت شكيد من حزب « البيت اليهودي » سن قانون لتشديد العقوبات على ملقي الحجارة، وسيقدم المشروع يوم الأحد القادم إلى اللجنة الوزارية للتشريعات التي ترأسها.

مشروع القانون المنوي طرحه سبق وتم بحثه أثناء تولي تسيفي ليفني وزارة القضاء في حكومة الاحتلال السابقة، ولكنها لم تستطع تمريره، حسب ما ذكر موقع « يديعوت احرونوت » لكن الوزيرة الجديدة قامت بتعديل مشروع القانون وضمنته عقوبات شديدة على الفلسطينيين.

وأشار الموقع إلى أن مشروع القانون يتضمن فرض عقوبة السجن حتى 20 عاما على كل فلسطيني يلقي الحجارة أو الزجاجات الحارقة على شرطة الاحتلال، كذلك السجن الفعلي حتى 10 سنوات على كل من يلقي الحجارة على سيارات الشرطة أو المواصلات العامة حتى لو لم يكن لديه النوايا بإلحاق الضرر الجسدي أو المادي، وكذلك تشديد العقوبات على كل من يحاول إلقاء أي جسم بهدف تعطيل نشاط عناصر شرطة الاحتلال.

وقد بررت وزيرة القضاء ايلات شكيد طرح هذا القانون لمواجهة ما تصفه بالأعمال « الإرهابية » التي ازدادت خلال السنوات الماضية في مدينة القدس المحتلة ومناطق أخرى، كذلك لوجود تباين كبير في القانون المعمول به حاليا وصلاحيات المحاكم والقضاة، بحيث يصبح لدى القضاء قانون واضح يستندون إليه في إصدار الأحكام على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.