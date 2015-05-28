هآرتس: شركة وهمية يهودية تدعي ملكيتها 38 دونما بالقرب من العروب في بيت لحم

قالت صحيفة 'هارتس' العبرية، اليوم الخميس، ان نشطاء يمين من اليهود في الخارج اشتروا اراض من محافظة بيت لحم، بواسطة شركة سويدية وهمية ادعت انها تابعة للكنيسة الاسكندنافية، وتم نقل ملكية هذه الارض للمليونير اليهودي اليميني اهرون موسكوبيتش الذي استولى على عدة عقارات في القدس المحتلة ويقف وراء البناء الاستيطاني في البلدة القديمة من المدينة.

وكشفت هارتس في تحقيق يكشف عنه اليوم وغدا، ان الشركة الوهمية اشترت نحو 38 دونما من الارض المقام عليها مبنى تابع لكنيسة على شارع يربط بين الخليل ومجمع 'غوش عتسيون' الاستيطاني بالقرب من مخيم العروب، وتم ترميم المباني تمهيدا لإسكان المستوطنين فيها.