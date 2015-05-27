فيديو | أشبيلية يحصد لقب الدوري الأوروبي .. ويحقق رقما قياسيا

أصبح اشبيلية الاسباني أول فريق ينال لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم « يوروبا ليج »(كأس الاتحاد الأوروبي سابقا) 4 مرات كرقم قياسي لعدد مرات الفوز باللقب ليفك الاشتباك مع إنتر ميلان ويوفنتوس الايطاليين وليفربول الانجليزي بعد فوزه على دنيبروبتروفسك الأوكراني « مفاجأة البطولة » بثلاثة أهداف مقابل هدفين على الملعب الوطني في وارسو في نهائي البطولة.

سجل ثلاثية أشبيلية لاعبه البولندي جريجورز كريشوياك في الدقيقة (28) والكولومبي كارلوس باكا « هدفين » في الدقيقتين (31 و73)، في المقابل سجل هدفي دنييرو لاعبه الكرواتي نيكولا كالينيتش في الدقيقة (7) والاوكراني روسلان روتان في الدقيقة (44).

وتمكن اشبيلية من الإحتفاظ بلقبه والذي حققه الموسم الماضي في تورينو امام بنفيكا البرتغالي، محبطا مفاجأة دنيبرو ليخطف بطاقة التأهل المباشرة الى دور المجموعات بالنسخة المقبلة من دوري ابطال اوروبا ، احدى مكاسب اللقب.