برشلونة يبدي اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع اللاعب العربي بن عطية

أبدى نادي برشلونة الإسباني رغبته الكبيرة في التعاقد مع قلب دفاع فريق بايرن ميونيخ الألماني، الدولي المغربي المهدي بن عطية، وذلك من أجل تعزيز صفوفه الصيف المقبل.

وبحسب تقارير صحافية إسبانية، فقد أصبح بن عطية، هدفا ملحا للمدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، لويس إنريكي، الذي يرغب في الحصول على خدماته من أجل تعزيز دفاع « البلوغرانا ».

ووفقا للتقارير, فإن إدارة « البلوغرانا » ستنتظر في الوقت الجاري قرارا يقضي بتخفيف العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم على النادي بمنعه من إجراء أي تعاقدات على مدار فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية في العام الجاري؛ بسبب مخالفته للوائح الانتقالات المتعلقة باللاعبين تحت « سن 18 عاما ».

وفي حال لم يتم تخفيف العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم على النادي « الكتالوني »؛ فإن عملاق كرة القدم الإسبانية أبدى استعداده التام للتعاقد مع المدافع المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية، على أن يستفيد من خدماته بداية من شهر يناير المقبل، وهي مدة انتهاء العقوبة.

وانضم المدافع المغربي إلى صفوف بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من روما الإيطالي مقابل 30 مليون يورو, لكنه عانى من شبح الإصابات هذا الموسم، التي أبعدته عن صفوف ناديه في مناسبات عديدة.