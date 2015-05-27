الأمم المتحدة تعيِّن ممثل جديد لبرنامجها الإنمائي في فلسطين

أعلنت مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك، عن تعيين روبرتو فالنت، ممثلا خاصاً لها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني-، ويأتي فالنت خلفاً لفروده مورينغ.

وأعرب فالنت الايطالي الجنسية عن سعادته للحصول على هذه الفرصة، وأكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيواصل التزامه ودعمه للشعب الفلسطيني لتحقيق طموحاته.

وتقلد فالنت، عدة مناصب، منها: منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السلفادور وبليز، وبدأ مسيرته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1995 كموظف في ألبانيا، ثم عمل في كوسوفو، قبل تعيينه كنائب للممثل المقيم في جزر القمر والسودان، ومن ثم نائب للمدير القطري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونائب للممثل الخاص لبرنامج الامم المتحدة الانمائي (برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني).