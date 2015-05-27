قوات الاحتلال تقتحم بلدة نعلين غربي رام الله وتغلق مداخلها

أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني ومنذ صباح اليوم الأربعاء، مداخل بلدة نعلين الواقعة إلى الغرب من مدينة رام الله بالضفة المحتلة، بعد اقتحامها فجرا واندلاع مواجهات بينها وبين الأهالي هناك.

وقال صلاح الخواجا مسؤول اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار والاستيطان في البلدة إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وطوقتها من جميع الجهات وقام بحمله مداهمات واقتحامات لمنازل المواطنين هناك.

وبحسب الخواجا فإن الشبان في البلدة اشتبكوا مع جنود الاحتلال مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق معظمها من الطلاب الذين كانوا في طريق عودتهم من المدرسة.

وقال الخواجا إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة بالكامل ومنعت تنقل الطلاب والنساء والاطفال والمرضى إلى خرج البلدة لأكثر من ست ساعات.