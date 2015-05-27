هنية: فتح معبر رفح خطوة جيدة وتهديدات الاحتلال لا تخيف غزة

قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الأربعاء، أن خطوة فتح معبر رفح البري من الجانب المصري جيدة لكنها ليست كافية.

ودعا هنية خلال استقبال عضوي المكتب السياسي لحماس الدكتور موسى أبو مرزوق وعماد العلمي بعد عودتهم من رحلة العلاج بالخارج، السلطات المصرية إلى العمل على فتح معبر رفح في الاتجاهين وعلى مدار الساعة .

وفي ذات السياق قال هنية: « إن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لا تخيف غزة، مشيرا لاحتواء فصائل المقاومة للتدهور الأمني الأخير.

وفيما يتعلق بصحة عضو المكتب السياسي لحماس عماد العلمي بعد رحلة علاج أكد هنية أن العلمي وأبو مرزوق عادا من رحلة علاجية، بعد إصابة الأول في حدث عرضي خلال العدوان على غزة، والثاني أجرى عملية في القلب.

وأكدّ هنية بتر ساق العلمي خلال العدوان، الا انه بقي متواصلًا مع المقاومة والمجاهدين ويرقب معهم لحظة النصر، وفق تعبيره.

وأشاد بمناقب القيادان »الذي يعتز الشعب الفلسطيني بهما"، مؤكدًا أنهما يمثلان فخرًا له.









