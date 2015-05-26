« إسرائيل »: صاروخ تجريبي سقط بين اسدود و عسقلان.. و« اسرائيل » غير معنية بالتصعيد

أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بان صاروخ واحد أطلق من غزة وليس أربعة صواريخ.

و نقلت الاذاعة العبرية العامة عن الناطق قوله: « أن الصاروخ سقط بين مدينتي اسدود وغان يفنيه في منطقة مفتوحة ولكن صفارات الانذار دوت في مدن اسدود وعسقلان وغان يفنه ».

من جانب اخر قالت مراسلة الاذاعة العامة بان من المحتمل ان يكون هناك رد واحتمال الا يكون، وان حدث رد سيكون خفيفاً جدا، لافتة الى أن « اسرائيل » غير معنية بالتصعيد العسكري.

في حين ذكرت القناة العاشرة ووفقا لمصادر فلسطينية فان الصاروخ أطلق في إطار صواريخ التجريب التي تطلقها حماس نحو البحر ولكنه علي ما يبدو اخطأ مساره، ولكن « اسرائيل » تؤكد بأنه سقط قرب مدينة غان يفنه

و حمل مصدر عسكري صهيوني حماس المسؤولية عن إطلاق الصاروخ كونها هي من تسيطر على قطاع غزة.