لا زال 12 نائباً يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم خمسة نواب يقضون أحكاماً مختلفة بالسجن الفعلي.

وكان آخر الأحكام ضد رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك بالسجن الفعلي مدة عام، علاوة على ستة آخرين في الاعتقال الإداري.

كما تستمر سلطات الاحتلال بتوقيف النائب خالدة جرار، رغم قرار بالإفراج عنها مع الحبس المنزل وغرامة مالية.

والنواب: مروان البرغوثي، أحمد سعدات، ورئيس المجلس الشتريعي د.عزيز دويك، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، محمد بدر، عزام سلهب، نايف رجوب، حسني البوريني، محمد ابو طير، رياض رداد، وخالدة جرار