مستوطنو غلاف غزة يناشدون لإيقاف صفارات الإنذار

دعا رئيس مجلس مستوطنات « أشكول » الأسبق عضو الكنيست الحالي « حاييم يلين » قوات الاحتلال الصهيوني لاستثناء مستوطنات « غلاف غزة » من تفعيل صفارات الإنذار التي تأتي ضمن تمرين الطوارئ، والمقرر إجراؤه في الثاني من الشهر القادم بالمجالس المحلية.

وبرر يلين طلبه بأن الموعد المذكور يوافق مرور عام تقريبًا على بدء الحرب الأخيرة، وأن تفعيل الصفارات سيؤثر سلبًا على نفسيات مستوطني الغلاف ولا يساعد على نسيان المأساة التي مروا بها.

وجاء في كتاب بعثه يلين بهذا الخصوص لوزير الحرب موشي يعلون: « بعد قرابة العام من انتهاء القذائف التي لا تتوقف والتي عاناها سكان الجنوب وغلاف غزة، وبعد عام من فقدان المواطنين والجنود، وبعد عام من محاولة العيش، تحاول فرق الرعاية العمل على نسيان السكان لتلك الأيام وإعادة شعور الأمن لقلوبهم ».

وأضاف « بالنسبة للبعض ومنهم الأطفال فسماع صوت صفارات الإنذار يوقف التنفس لديهم ويسرع دقات القلب »، مشيرًا إلى تلقيه العديد من المناشدات من المستوطنين بهذا الخصوص، والذين يدعونه للعمل على عدم تشغيل الصفارات مجددًا« .

واختتم يلين كتابه قائلاً: »سكان غلاف غزة الذين عايشوا الوضع الأمني ببطولة ليسوا بحاجة لمن يذكرهم بالماضي الأليم كسماع أصوات صفارات الإنذار؛ ولذلك فإني أطالبك بإلغاء القرار فورًا"