تدهور الوضع الصحي لأسيرتين في 'هشارون'

ذكر نادي الأسير، اليوم الاثنين، أن عدّة أسيرات في سجون الاحتلال يعانين من تدهور في وضعهن الصحي في ظل ظروف صعبة يعشنها، ومنهن الأسيرتان منى السايح، وعالية العباسي، واللتان اعتقلتا في 15 نيسان المنصرم.

جاء ذلك إثر زيارة محامي نادي الأسير للأسيرات في سجن 'هشارون'، إذ نقل عن الأسيرة منى السايح (34 عاماً)، من مدينة نابلس، أنها تعاني من قولون تقرحي والتهاب حادّ في المفاصل، وأن ما يزيد من معاناتها النفسية هو مرض زوجها بسرطان الدم، والأسيرة السايح لا تزال موقوفة.

أما الأسيرة علياء عباسي (49 عاماً)، من القدس، فهي تعاني من مرض في الأعصاب وأزمة صدرية ومشاكل في العامود الفقري، بالإضافة إلى أمراض السكري والضغط والكوليسترول، وهي محكومة بالسجن لـ(26 شهراً)، علماً أنها والدة الأسير عيسى عباسي المحكوم بالسجن لعشرة أعوام.