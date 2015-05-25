د. الهندي:إضراب خضر عدنان عنوان ورمز المعركة مع الاحتلال ضد « الإداري »

قال الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أن الشيخ خضر عدنان وبعد 21 يوم من الإضراب المستمر عن الطعام هو رمز لمعركة الأمعاء الخاوية، مبيناً أن خضر عدنان صاحب خبرة في الإضراب ورمز للقضية.

وأكد د.الهندي خلال مشاركته في وقفة تضامنية مع النائب الأسير نايف الجبور اليوم الإثنين أمام مقر الصليب الأحمر في غزة، أن معركة الشعب الفلسطيني ممتدة وستأخذ أشكالاً وأبعاداً متعددة، وأن النائب الجبور وزملاؤه من الأسرى يدفعون ثمن نضالهم وصمودهم ووقوفهم في وجه الاعتقال الاداري وقرارات المحتل.

وأضاف: « اليوم الرمز هو خضر عدنان، لكن يمكن لهذا الرمز أن يتغير في أي وقت، وعندما نقف مع خضر عدنان فإننا نقف مع الأسرى جميعاً ونقف ضد الاعتقال الاداري، ونقف مع القضية الفلسطينية ذاتها ».

وشدد د.الهندي على أن الشعب الفلسطيني يجب ألا يعتمد على المنظمات الدولية التي صمتت عن الشعب الفلسطيني وهو يذبح، وأنها لن تنصف الشعب الفلسطيني، مشيراً أن الاعتماد يجب أن يكون على الشعب وعلى المقاومة الفلسطينية، وعلى السيرة العطرة لرموز القضية والشعب الفلسطيني البطل.

وأوضح د. الهندي أن وحدة الشعب الفلسطيني على الثوابث هي الأساس في تحرير الأسرة وعودة حقوقه، مبيناً أن اتجاه بوصله المقاومة لا يتغير، واصفاً أي بوصلةٍ تشير إلى غير هذه الثوابت بالمشبوهة.

من ناحيته، حمل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة النائب نايف الرجوب، وعن حياة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام وعن حياة الأسرى جميعاً.

وطالب د. بحر منظمات حقوق الإنسان أن تسعى الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى، لأنهم يموتون موتاً بطيئاً.كما طالب الإخوة في الضفة الغربية في إعادة النظر في ملف المفاوضات، مبيناً أن رئيس الوزراء « الإسرائيلي » بنيامين نتنياهو متطرف يعلن أمام العالم أجمع أنه لا يريد حل الدولتين.





















