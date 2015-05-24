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الإفراج عن ستة شبان فلسطينيين شرط إبعاد بعضهم عن الأقصى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:22 - 24 مايو 2015
اعتقالات اعتقالات
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أفرجت شرطة الاحتلال عصر اليوم الأحد عن ستة شبان كانت اعتقلتهم صباحًا من المسجد الأقصى المبارك في القدس، بالتزامن مع اقتحام أكثر من 70 مستوطنًا باحات المسجد في عيد ما يسمى « الأسابيع » أو « نزول التوراة ».


وأفاد مصور مركز « قدسنا » للإعلام محمد قزاز الذي تم اعتقاله صباحًا في بيان عممه المركز، إن الإفراج عنه كان مشروطا بإبعاده عن الم­سجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة سبعة أيام، حيث كان يغطي أحداث اقتحام المستوطنين للأقصى من باب السلسلة، فاعتقلته الشرطة واعتدت عليه بالضرب المبرح.


وأوضح قزاز أن « بطاقته الصحفية وكاميرا التصوير لم تشفعا له أمام قوات الاحتلال التي تعمدت الاعتداء عليه بوحشية »، ما سبب له بعض الرضوض والانتفاخ وجروح عديدة في جسده، ­بشكل اعتبره منافيا للقيم الإنسانية وانتهاكا لحرية الصحافة.


كما أفرجت شرطة الاحتلال عن كل من الشاب جراح أبو صلاح من سخنين وعبد دعنا دون قيد أو شرط، وتامر شلاعطة من سخنين ومنعته من دخول الأقصى غدا، كما أفرجت عن الشاب رامي الفاخوري بشرط مثوله أمام محكمة الصلح يوم غد الاثنين، وأفرجت عن الشاب قصي دنديس وسلمته أمرا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما.


يذكر أن عشرات المستوطنين اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، تلبية لجماعات استيطانية ومنظمات « جبل الهيكل » التي دعت إلى « حج جماعي للأقصى » في عيد ما يسمى « نزول التوراة » أو « الأسابيع ».

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