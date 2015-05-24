مشروع لتوليد الطاقة من « الخلايا الشمسيّة »

افتتح الرئيس محمود عباس، عصر الأحد، مشروع محطة توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة 70 كيلو واط، بتمويل من وكالة التنمية التشيكية.

وقال الرئيس إن المشروع حيوي وهام جدًا يتعلّق بالطاقة النظيفة، بدأنا بتنفيذه اليوم في مقرِّ الرئاسة، ولدينا 400 مشروع لتركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل في طور التنفيذ، متأملًا أن يشمل المشروع كل الأرض الفلسطينية، في الضفة والقدس وقطاع غزة، لتوفير الطاقة وحماية البيئة.

واعتبر الرئيس أن المشروع ناجح وسيخفف عن كاهل المواطنين اقتصاديًا، مثمنًا دعم الحكومة التشيكيّة لإنشاء المحطّة.

وأعلن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى عن بدء العمل لإطلاق الصندوق الوطني للاستثمار في الطاقة الشمسية بقيمة 200 مليون دولار، 150 مليون منها ستخصص لتطوير برنامج يشمل إنشاء 10 محطات توليد في مواقع مختلفة في فلسطين، بقدرة مجموعها 100 ميجا واط، وبرنامج آخر بقيمة 50 مليون دولار لتقديم المعدات للمواطنين وللمعنيين لامتلاك الألواح الشمسية لتخفيف فاتورة الطاقة.