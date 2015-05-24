واللا: حزب الله يستعد للحرب مع « إسرائيل » بالأنفاق والصواريخ

قال موقع « واللا » الإخباري، إنه « بالرغم من الحرب الدموية القائمة في سوريا، إلا أن حزب الله يحاول الاستغراق في العمل كالعادة، وإثبات أنه مستعد أيضًا لمواجهة إسرائيل ».

ونقل الموقع عن صحيفة « السفير » اللبنانية، تقريراً نشرته في نهاية الأسبوع الماضي، عن الاستعدادات التي يجهزها حزب الله منذ حرب لبنان الثانية في 2006.

وحسب التقارير، فإن حزب الله بنى شبكة أنفاق على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وضعت بها صواريخ موجهة نحو إسرائيل، الأنفاق مجهزة جيداً مع باطون مسلح، ومزودة بالكهرباء المستمرة طوال الساعة عن طريق مولدات تحت الأرض، وجهاز تهوية هدفه منع الرطوبة من الإضرار بالأجهزة العسكرية، وشبكة لمخارج طوارئ،، وهي الطريق التي من المفترض أن يفر منها المقاتلون التابعون للتنظيم في حال قيام حرب مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أيضًا أنه يوجد في الأنفاق عشرات الآلاف من الصواريخ الجاهزة للإطلاق، وكذلك معدات من المفترض أن تحميهم من التآكل، مشيرة إلى أن حزب الله يتتبع منطقة الحدود مع اسرائيل بواسطة معدات الكترونية، ونقاط حراسة مزودة برؤية ليلية.