جدة ألمانية يبلغ عمرها 65 عاماً تضع أربعة توائم

قالت شبكة التلفزيون الألمانية « آر.تي.أل » أمس السبت إن جدة عمرها 65 عاما، وضعت أربعة أطفال -ثلاثة ذكور وأنثى- في مستشفى ببرلين الأسبوع الماضي.

وأوضحت الشبكة أن التوائم الأربعة -الذين ولدوا بعد حمل دام 26 أسبوعا- في صحة جيدة، وأن احتمالات بقائهم على الحياة قوية. يشار إلى أن مدة الحمل العادية تبلغ 40 أسبوعا.

وقالت الشبكة -التي كانت غطت أنباء حمل الجدة أنيغريت رونغيك- إن لديها بالفعل 13 طفلا وسبعة أحفاد. وكان الإعلان عن حملها الشهر الماضي قد فجّر موجة انتقادات عامة في ألمانيا بشأن مزاياه.

وأضافت أن رونغيك -وهي مدرسة للغتين الإنجليزية والروسية- كانت تلقت علاجا للخصوبة، وإنها أكبر امرأة في العالم سنا تنجب أربعة أطفال في بطن واحدة، لكن نساء أخريات في سنها وأكبر كنّ قد أنجبن.

والأطفال الأربعة الذين ولدوا بعملية قيصرية يوم 19 مايو/أيار الجاري، تتراوح أوزانهم بين 655 إلى 960 غراما.