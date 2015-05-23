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بالفيديو .. برشلونة يحتفل بلقب الدوري الإسباني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:22 - 23 مايو 2015
برشلونة برشلونة
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إحتفل نادي برشلونة بلقب الدوري الاسباني لكرة القدم بعد تعادله اليوم مع ديبورتيفو لاكورونا 2-2 على ملعب الكامب نو .

وحسم برشلونة امر التتويج باللقب للمرة الخامسة في سبع سنوات عند التقى بمنافسه فريق التلتيكو مدريد و فاز عليه بنتيجة 1-0 .

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب برصيد 94 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الوصيف ريال مدريد صاحب 89 نقطة .

وضمن النادي الكتالوني تواجده في كأس السوبر الاسباني والتي تقام خلال شهر آب/ اغسطس، وسيكون منافس البلوغرانا هو اتلتيك بيلباو الذي تأهل معه إلى نهائي كاس الملك وسيخوضان المباراة نهاية أيار- مايو الحالي.

كما يواجه برشلونة فريق يوفينتوس الايطالي في برلين بالدور النهائي لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم في السادس من شهر حزيران/يونيو المقبل .

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