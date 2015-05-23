الكماشة أسلوب جديد للتحقيق مع الاطفال المعتقلين من قبل ” الاحتلال “

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن المحققين الإسرائيليين يستخدمون أساليب قمعية ووحشية في تعذيب الأسرى خلال استجوابهم، بينهم أطفال.

وقال قراقع خلال زيارته عائلات أسرى محررين في قرية قوصين قضاء نابلس إن الأسير الطفل نور محمد حلمي حمامرة (15 عامًا) من سكان قرية حوسان قضاء بيت لحم تعرض لتعذيب وحشي بواسطة الكماشة على يد المحققين في معسكر عصيون جنوب المحافظة.

وقال الأسير نور حلمي إن أحد المحققين ويدعى (يوسي) استخدم كماشة في تعذيب الأسير عندما أجبره على فتح فمه بالقوة وخلع جزء من جسر التقويم لأسنانه مهددًا إياه بالاعتراف وإلا سوف يخلع كافة أسنانه. وقد سال الدم من فم الأسير وشعر بآلام شديدة في فمه ورأسه مما اجبره على الاعتراف بإلقاء حجارة صوب الجنود.

وكان الأسير القاصر نور حمامرة قد اعتقل الساعة الثالثة فجرًا من منزله في قرية حوسان منتصف الشهر الماضي ونقل بشاحنة عسكرية الى مستوطنه (بيتار) واحتجز داخل غرفة مغلقة على كرسي لمدة ثلاث ساعات وبعد ذلك نقل الى معسكر عصيون.