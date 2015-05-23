بالفيديو .. الهدف الذي غير مصير الصعود والهبوط بدوري الدرجة الأولى

سجل خدمات المغازي هدف في الوقت القاتل، صعد على إثره لدوري الدرجة الممتازة ، وذلك في شباك بيت حانون الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بيت حانون البلدي ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين الأخير من الدوري.

وسجل هدف الصعود « للمغازي » اللاعب هلال أبو غواش ، ليرفع رصيد فريقه إلى 40 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر شباب جباليا 43 نقطة.

بهذا الفوز صعد شباب جباليا برفقة خدمات المغازي لدوري الدرجة الممتازة، حيث حرم فريق الزيتون من الصعود رغم تساويه في رصيد النقاط مع المغازي برصيد 40نقطة، إلا أن فارق الأهداف حسمت بطاقة التأهل لمصلحة فريق المنطقة الوسطى.

وبفوز المغازي على بيت حانون الإهلي، هبط الأخير لدوري الدرجة الثانية بعد حلوله في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أهلي النصيرات العاشر، حيث كان الحوانين بحاجة لنقطة وحيدة لضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى، حرمه خدمات المغازي منها.

وإستفاد أهلي النصيرات من هزيمة الحوانين، وحققو فوزا غاليا على جمعية الصلاح ليأمنو بقاءهم في دوري الدرجة الإولى للموسم المقبل، ليرفع الفريق رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، وبفارق نقطة وحيدة الفريق الهابط لدوري الدرجة الإولى.

شاهد الهدف ..