إذاعة: وفد إسرائيلي سيحضر اجتماع المانحين للسلطة الفلسطينية

أعلنت مصادر عبرية الجمعة إن وفدا إسرائيليا رسميا سيشارك في مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية المقرر أن ينعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل الأسبوع المقبل.

وأوردت الإذاعة العبرية أن الوفد سيترأسه على الأغلب وزير الداخلية سيلفان شالوم الذي كلفه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل أيام بإدارة ملف مفاوضات التسوية مع السلطة الفلسطينية.

ونقلت الإذاعة عن مصدر سياسي مسؤول إن هناك انتقادات دولية لقيادة السلطة الفلسطينية لعدم وفائها في التزاماتها الخاصة بقطاع غزة من حيث نشر أفرادها على معابره لتسهيل إجراءات إعادة إعماره.

وادعى المصدر بالمقابل أن السلطات الإسرائيلية تسمح بدخول المواد والإمدادات المطلوبة لإعمار غزة.

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر المانحين السنوي يوم الخميس المقبل وسط تأكيدات من النرويج التي تترأسه أنه سيركز هذا العام على تقييم مسار إعادة إعمار قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير صيف العام الماضي.

ويترأس رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله الوفد الفلسطيني المشارك في الاجتماع علما أن حكومته تواجه انتقادات حادة على خلفية الفشل في دفع ملف إعمار غزة قدما وتولى مسئولياتها في القطاع.