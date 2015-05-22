ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

القناة الـ7 تكشف: جيش الحرب يتدرب على جغرافية غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:32 - 22 مايو 2015
قيادة جيش الاحتلال قيادة جيش الاحتلال
مشاركة

كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، عن تصميم لقيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال لمبنى ثلاثي الأبعاد يشمل جغرافية قطاع غزة والمستوطنات المحاذية لها.

وقالت القناة وفقاً لوسائل الإعلام المحلية: « إن التصميم يهدف إلى تعريف الجنود عن قرب لطبوغرافية وجغرافية القطاع ومستوطنات الغلاف، وذلك بهدف التعرف عن قرب على مدنها وموقعها الجغرافي مقارنة بالمستوطنات القريبة ».

وذكرت أن مساحة المبنى المصمم هي 50 مترا مربعا، ويظهر فيه المستوطنات القريبة من القطاع والسياج الفاصل إضافة للمدن المركزية« .

وعلق قائد الموقع يارون بوسكيلة على الخطوة قائلا: »إن هذا المبنى يساعد على التدريب بشكل فعال وذلك من خلال الاطلاع على الخرائط والصور الجوية".

متعلقات