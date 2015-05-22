القناة الـ7 تكشف: جيش الحرب يتدرب على جغرافية غزة

كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، عن تصميم لقيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال لمبنى ثلاثي الأبعاد يشمل جغرافية قطاع غزة والمستوطنات المحاذية لها.

وقالت القناة وفقاً لوسائل الإعلام المحلية: « إن التصميم يهدف إلى تعريف الجنود عن قرب لطبوغرافية وجغرافية القطاع ومستوطنات الغلاف، وذلك بهدف التعرف عن قرب على مدنها وموقعها الجغرافي مقارنة بالمستوطنات القريبة ».

وذكرت أن مساحة المبنى المصمم هي 50 مترا مربعا، ويظهر فيه المستوطنات القريبة من القطاع والسياج الفاصل إضافة للمدن المركزية« .

وعلق قائد الموقع يارون بوسكيلة على الخطوة قائلا: »إن هذا المبنى يساعد على التدريب بشكل فعال وذلك من خلال الاطلاع على الخرائط والصور الجوية".