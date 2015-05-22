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فنزويلا ترفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:04 - 22 مايو 2015
فنزويلا وفلسطين فنزويلا وفلسطين
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أعلنت الحكومة الفنزويلية اليوم الجمعة، رفع مستوى تمثيلها في فلسطين إلى مستوى سفارة وذلك بعد لقاء الرئيس الفنزويلي بوزير الخارجية رياض المالكي وسفيرة فلسطين لدى فنزويلا ووفد من وزارة الخارجية إضافة لسفراء فلسطين المعتمدين لدى الأمريكيتين.

ومن الجدير ذكره أن جمهورية فنزويلا البوليفارية بدأت تمثيلها الدبلوماسي في فلسطين بافتتاح قنصلية عامة لها في رام الله في العام 2005، حيث قامت بتسمية أول ممثل  لجمهورية فنزويلا البوليفارية في العام 2006.

ومنذ ذلك الوقت تعاقب مجموعة من الدبلوماسيين الفنزويليون على تمثيل الجمهورية في فلسطين مع العلم أن فنزويلا قطعت جميع علاقاتها الدبلوماسية مع « إسرائيل » وطردت السفير الإسرائيلي وجميع الطاقم الدبلوماسي من كراكاس على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2009

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