الاحتلال يمدد اعتقال 34 أسيراً

مددت محاكم الاحتلال مددت اعتقال (34) أسيراً في سجون الاحتلال بذريعة استكمال التحقيق والإجراءات القضائية، وستعقد جلسات المحاكمة لهم في الفترات القادمة.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الخميس، أن محكمة الاحتلال في « سالم » مددت اعتقال الأسرى: أشرف شتا، ميلاد عبادي، أبان أبو عمر، ابراهيم سلمي، أيمن رخ، فايز قبها، ابراهيم خليفة، صالح داود، عبد العزيز أبو عبيد، عز الدين حرز الله.

وأضاف أن محكمة « عوفر » مددت اعتقال الأسرى: نادي وشحة، جهاد مسالمة، بلال اسعيد، محمد سباتين، نور الدين ريان، عز الدين أبو سل، صالح نجم، عصام ريان، كرم ريان.

وفي محكمة « بيتح تكفا » مُدد اعتقال الأسرى: سميح عليوي، محمد عباس، أحمد صوالحة، زهدي صايغ، علي أبو عقر، لؤي زبون، محمد العوق، مراد شقيقات، عودة حمايل.

فيما مُدد الاحتلال اعتقال الأسرى: صهيب أبو ليفة، محمد جودة، جاسر حمادة، في محكمة الاحتلال في « الجلمة ». ولكل من الأسرى: أسامة هشلمون، أحمد أبو منشار، محمد رفاعية في محكمة « عسقلان ».