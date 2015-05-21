مناشدة عاجلة للرئيس عباس « ابني يموت »

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة رئيس دولة فلسطين السيد/ محمود عباس ( أبو مازن )

،، حفظه الله ورعاه

تحيه طيبة وبعد ..

الموضوع / مناشدة إنسانية

إننا ؛ وإذ نثمن عالياً ما تبذله سيادتكم في سبيل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني البطل ، نضع بين أيديكم المناشدة التالية ، آملين أن تلقى الاستجابة من فخامتكم كما هو عهدنا بكم.

أنا ممدوح صابر الدباس –من سكان منطقة « الحاووز » بمحافظة خانيونس -وأحد أفراد جهاز الشرطة ، وقد تم قُطع راتبي منذ عدة أشهر ، علماً بأنني ملتزم بالشرعية ، وليس لي أية أنشطة مخلة بالنظام العام أو حتى العسكري ، فضلاً عن أن لدي طفل مريض لم يتجاوز عمره الثلاثة أعوام ، وهو يرقد حالياً في قسم العناية المكثفة بمستشفى الأطفال بغزة ، وحياته في خطر شديد بحسب تقارير الأطباء المرفقة ، كما أن وضعي الأُسري تدهور إلى حد لا يمكن تحمله ؛ فعلاج نجلي غير متوفر على مستوى الوطن وبت أرقب لحظة فراقه بكل حسرة وألم ، والديون تراكمت علي دون أي ذنب.

إشارة إلى أنني تواصلت مع كل القنوات التنظيمية على مستوى الإقليم ؛ لكن ذلك لم يفلح في إرجاع راتبي الذي هو حق لعائلتي التي أنهكها الفقر.

في الختام أجدد أملي يا سيادة الرئيس بأن تضعون حداً لمأساتي هذه ، والله الموفق..









