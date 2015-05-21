اتفاقية تعاون بين الأهلي المصري وفيرونتينا الإيطالي

أعلن مسؤولو الأهلي عن توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين النادي وفيورنتينا الإيطالي.

وأقام الأهلي مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، للإعلان عن الاتفاقية، بحضور عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة التسويق، ووفد مدينة فلورنسا الإيطالية، و سيرجي برنادي مدير تنمية الموارد فى فيرونتينا.

وأكد عماد وحيد أن النادى فخور بالتعاون مع الجانب الايطالي، موضحا أنه سيكون هناك تبادل خبرات لاسيما فى مجال الناشئين حيث يمتلك النادى الايطالى أكاديميات فى آسيا وأمريكا سيسمح للأهلي بمشاركة الخبرات فيها.

وكشف وحيد عن وجود اتفاق بإقامة مباراة ودية بين الأهلى وفيرونتينا لكن لم يتم تحديد موعدها بسبب مواعيد الدوري.

وأكد سيرجي برنادي على قدرة كرة القدم على صنع التغيير فى الدول خصوصاً مصر وإيطاليا، موضحاً أن هناك توافق كامل فى الرؤى بين الاهلى وفيرونتينا، وقال: “لسنا الأفضل فى اوربا، بعكس الأهلى الذى يعد النادى الأفضل فى افريقيا”.

وأوضح سيرجى أن وفد السياحة الإيطالى لم يناقش القضايا المشتركة بين مصر وايطاليا، لأن هذا متواجد منذ فترة، مشيرا إلى أن الوفد الإيطالي يبحث عن توطيد العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن كرة القدم ستساعد على ذلك، مشدداً أن محمد صلاح اللاعب المصرى المحترف بصفوف فيرونتينا سيساهم فى تحقيق تلك الأهداف.