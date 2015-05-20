نظمي مهنا: تعديلات على عمل المعابر خلال الاسبوع المقبل

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا اليوم الأربعاء، عن تعديلات في ساعات عمل المعابر خلال الأسبوع المقبل، بسبب الأعياد اليهودية.

وقال مهنا في تصريح صحفي، إنه من المقرر أن يعمل معبر الكرامة من الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 5:00 مساء يوم الأحد المقبل.

أما معبر « كرم أبو سالم » جنوب قطاع غزة، فأوضح أنه سيكون مغلقا وبشكل نهائي أمام حركة البضائع والمساعدات إلى يومي السبت والأحد المقبلين 23 و24 أيار.

وفيما يتعلق بمعبر بيت حانون « إيريز » ذكر أنه أيضاً سيكون مغلقاً بشكل نهائي أمام حركة المواطنين يوم الخميس 23 أيار، أما يوم الأربعاء 22 أيار فسيكون مسموحاً فيه العودة لأهالي القطاع فقط، حتى الساعة الواحدة ظهراً.