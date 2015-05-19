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مصادرة « ألف دونم » من أراضي بدو النقب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:13 - 19 مايو 2015
أراضي النقب أراضي النقب
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 ردت محكمة العدل العليا الإسرائيلية ظهر اليوم الثلاثاء التماساً قدمته عائلة العقبي البدوية بالنقب بدعوى ملكيتها لألف دونم قرب بلدة حورة بالنقب.

ورفضت المحكمة بذلك ملكية 16 بدويا من عائلة العقبي للأرض الموجودة قرب بلدة حورة بالنقب، وجاء في حيثيات القرار أن ملكية الأرض لم تثبت للعائلة لذلك فقد صودرت لصالح « أراضي إسرائيل » و« سلطة التطوير » بحسب قرار المحكمة.

وتتواجد الأرض المذكورة قرب قرى العراقيب وشريعة في النقب الشمالي.

وجاء في تبرير القرار الذي استند إلى رأي أحد المختصين الإسرائيليين أن هذه الأراضي كانت تابعة للحكم العثماني ولم تمنح للبدو، وبقيت على حالها إبان الانتداب البريطاني، فيما سمحت المحكمة بمصادرة الأراضي بشكل نهائي.

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