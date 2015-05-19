إدانة لإضافة 3سنوات ونصف لحكم الأسير عمار عابد من غزة

ادان مركز اسرى فلسطين للدراسات قرار محكمة بئر السبع العسكرية بإضافة حكماً بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات ونصف على الأسير « عمار محمود سليمان عابد » (31 عاماً)؛ من المنطقة الوسطى بقطاع غزة

وقال المركز بان الاسير « عابد » معتقل منذ 21/11/2002، ومحكوم بالسجن لمدة 17 عام بتهمه الانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي وتنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى، وقبل انسحابه من قطاع غزة ، ويقبع في سجن ريمون الصحراوي .

واوضح المركز بان وحدات الاحتلال الخاصة كانت قد اقتحمت في يونيو من العام الماضي الغرفة التي يتواجد فيها الأسير « عابد »في سجن نفحة واقتادته إلى مركز تحقيق شرطة بئر السبع، ليتم بعدها نقله إلى سجن أوهليكدار, بحجة التحقيق معه بدون سبب واضح.، وادعت في حينه بانه هناك اعترافات جديدة ضد الاسير ومددت توقيفه بشكل جديد .

واضاف المركز بان محكمة الاحتلال وبناء على هذا التحقيق الذى جرى العام الماضي اصدرت قرارا بإضافة حكم جديد على الاسير بثلاثة سنوات ونصف ليصبح حكمه الفعلي 20 عام ونصف ، بعد ان امضى 12 عام ونصف في سجون الاحتلال .

واشار المركز الى ان قضية الاسير « عابد » لم تكن الاولى حيث كررها الاحتلال مع العديد من الاسرى ، بان قام باستدعائهم الى التحقيق مرة اخرى بعد اعتقالهم بسنوات طويلة ، ورفع الاحكام الصادرة بحق بضعهم لسنوات اخرى ، دون اى مبرر قانوني ، و بحجج واهية .

وطالب المركز بتدخل حقوقي لوقف المجزرة التي ترتكب بحق اعمار ابناء الشعب الفلسطيني والتي تضيع في سجون الاحتلال دون مبرر