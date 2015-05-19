صحيفة: ميناء بحري عائم بغزة ومفاوضات حول جندي « إسرائيلي »

كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ «الدستور» أن هناك مفاوضات مباشرة تجرى بين حركة حماس و« إسرائيل » تتم في جولات متعددة في « إسرائيل » وفي بعض العواصم الأوروبية.

وكشفت المصادر لـ «الدستور» أن من أبرز القضايا التي يتم التفاوض عليها إنشاء ميناء بحري عائم بين قبرص التركية وقطاع غزة.

كما تجرى مفاوضات بين الطرفين على جثة جندي إسرائيلي من يهود الفلاشا مقابل أسرى لحركة حماس في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرقت هذه المصادر إلى وجود قضايا مهمة تجرى المفاوضات حولها، وأن المفاوضات باتت تأخذ منحى أعمق من ذلك على رأسها مسألة الحدود، مشيرة ذات المصادر إلى أن إسرائيل طرحت على حماس مسألة توسيع قطاع غزة من جهة شبه جزيرة سيناء المصرية.

وبينت المصادر أن أنقرة ربما تكون راعية بصورة ما لهذه المفاوضات، مؤكدة أن هناك محاضر مكتوبة توثق كافة المفاوضات بين حماس وإسرائيل.