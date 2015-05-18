الاحتلال يؤجل محاكمة مقدسي و يبعد آخر عن الأقصى

أجلت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة المقدسي صالح بركات (35عامًا) حتى 8/6/2015، بعد أن كانت قوات الاحتلال داهمت بيته في بيت صفافا بتاريخ 1/7/2014 واعتقلته بادعاء التخطيط للقيام بعمليات معادية للدولة.

وأوردت صفحة « كيوبرس » في القدس المحتلة أن محكمة الصلح أفرجت عن الشاب محمد إبراهيم (19 عامًا)، بعد اعتقاله أمس الأحد من المسجد الأقصى، وسلمته أمر إبعاد عن المسجد الأقصى سبعة أيام إضافة الى دفع كفالة مستردة بقيمة 500 شاقل.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الشاب معروف مطور بعد أن اعتدت عليه خارج باب الأسباط، واقتادته في سيارة عسكرية لمركز التحقيق « القشلة ».