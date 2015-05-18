التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد ترعى صلحا عشائرياً

في إطار عملها الدءوب لإصلاح ذات البين ونشر المحبة بين أبناء الشعب الفلسطيني, ونبذ الخلافات الداخلية رعت لجنة التواصل الجماهيري والاصلاح التابعة لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين صلحا عشائريا بين عائلتي اليازجي وفروانة اثر شجار عائلي, تقدم وفد اللجنة كل من مسئول اللجنة الشيخ تحسين الوادية والشيخ شعبان ابو غنيمة والشيخ ابو وائل عابد والمختار ابو اكرم عبد العال.

القى كلمة لجنة التواصل الجماهيري والاصلاح الشيخ شعبان ابو غنيمة شكر فيها العائلتين على حسن الاستقبال والصفح والكرم العربي الاصيل وأثنى على العائلتين لما تحلو به من روح الاسلام العظيم والتخلق بأخلاقه والعفو السريع وشكر المخاتير والوجهاء وكل من تدخل في الاصلاح وتتويج الجهود بالمصالحة.

من جهته القى كلمة عائلة اليازحي ابو عبدالله اليازجي تحدث فيها عن دور لجنة الاصلاح الكبير في اصلاح ذات البين والوقوف مع ابناء شعبنا الفلسطيني, وشكر اللجنة على سرعة التدخل والصلح على اساس شرع الله.

بدوره المختار ابو عاهد فروانة القى كلمة العائلة شكر فيها لجنة التواصل الجماهيري والاصلاح على سرعة التدخل واتمام الصلح على اساس شرع الله والعرف والعادة, واثنى على اللجنة لعملها الدئوب في التواصل واصلاح ذات البين الفلسطيني.

من جهته شكر المختار ابو اكرم عبدالعال حسن الاستقبال من العائلتين وما تحلو به من اخلاق الاسلام وسرعة الحل على اساس شرع الله.

وفي سياق متصل رعت اللجنة صلحا عشائريا بين عائلتي صيام والجعل على اثر خلاف عائلي بحضور وفد اللجنة المكون من المختار ابو مازن النفار والشيخ ابو العبد بدوي والشيخ عدنان ملكة.

القى كلمة اللجنة المختار ابو مازن النفار شكر فيها العائلتين على سرعة القبول بالحل على اساس شرع الله وما تحلو به من اخلاق الاسلام.