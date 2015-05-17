الاحتلال يؤجل محاكمة « عزيز دويك » للمرة الرابعة عشر

أجلّت محكمة « عوفر » الصهيونية، اليوم الأحد (17-5)، محاكمة رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك حتى (25-5)، والتي سيكون فيها النطق بالحكم.



وقالت عائلة دويك (66 عاماً) في حديث لوسائل اعلامية « إن الدكتور عزيز دويك عرض على المحكمة الصهيونية في عوفر ووجهت له تهمة إلقاء كلمة في أحد المهرجانات الجماهيرية المؤيدة للمقاومة قبل ثلاثة سنوات ».



ووفق العائلة فقد طالب المدعي العام الصهيوني الحكم على دويك بالسجن 14 شهراً، الأمر الذي رفضه المحامي، واعتبره مجحفاً وغير منطقي.



وأشارت العائلة إلى أن القاضي أكد أن الجلسة القادمة، ستكون الأخيرة للمحاكمة، وسيتم فيها النطق بالحكم.



والدكتور عزيز دويك يشغل رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني منذ العام 2006، بعد فوزه بمقعد في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل.



وقد اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال جاوز مجموعها الأربع سنوات، وقد عاني من المرض خلال فترة اعتقاله من السكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة لحصوة في الكلى.



وتعتبر سلطات الاحتلال كتلة (التغيير والإصلاح) البرلمانية، تهمة يعاقب عليها القانون الصهيوني، لكونها مدعومة شعبياً من حركة حماس.



والدكتور دويك حاصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط الإقليمي والعمراني من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، إضافة لثلاث شهادات ماجستير، في التربية، تخطيط المدن، التخطيط الإقليمي والحضري.